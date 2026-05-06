Эксперт по аккредитации пойдет под суд на Камчатке за взятки более 1 млн рублей

Эксперт по аккредитации пойдет под суд на Камчатке за взятки Эксперт по аккредитации пойдет под суд на Камчатке за взятки более 1 млн рублей

Москва6 мая Вести.Эксперт по аккредитации из Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах взятки на общую сумму 1 млн 50 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Кроме того, на скамье подсудимых окажется заведующая производственной технологической лабораторией коммерческой организации, обвиняемая в даче взятки в крупном размере.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2025 года обвиняемый, назначенный Федеральной службой по аккредитации руководителем экспертной группы, потребовал от заведующей лабораторией рыбной компании взятку в размере 250 тыс. рублей… С целью конспирации эксперт организовал перечисление средств через фиктивный договор с подконтрольным ему обществом отметили в пресс-службе

Там уточнили, что за эту сумму чиновник проел предварительную оценку документов и видеоматериалов, а также составил заключение и акт, позволившие компании получить аккредитацию.

Кроме того, в ноябре-декабре 2025 года тот же фигурант, действуя из корыстных побуждений, потребовал от представителей другой коммерческой организации, занимающейся мониторингом окружающей среды, уже 800 тыс. рублей, пригрозив в противном случае заведомо отказать в аккредитации написали в ведомстве

Получив деньги тем же способом, обвиняемый заранее передал компании образцы документов, указал на устранимые недостатки и составил заключение и акт, позволившие организации получить аккредитацию.

У подсудимых провели обыски, суд наложил на их имущество арест.

Дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.