Медики на Камчатке предстанут перед судом за коррупционные преступления СК: на Камчатке завершено расследование коррупционных преступлений медиков

Москва24 июн Вести.Следователи на Камчатке завершили расследование уголовных дел по обвинению врача и медицинской сестры в совершении коррупционных преступлений в городе Елизово, сообщается в MAX-канале Следственный комитета края.

Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и последующего направления в суд отмечается в сообщении

Следствие установило, что с ноября 2024 года по апрель 2026 года в одном из медицинских учреждений региона врач-психиатр-нарколог неоднократно получала взятки за снятие граждан с наркологического учета в обход установленной процедуры. В двух эпизодах врач привлекла медсестру. Общая сумма переданных взяток составила 175 тысяч рублей.