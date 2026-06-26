Уголовное дело о легализации более миллиарда рублей возбуждено на Камчатке

На Камчатке членов ОПГ подозревают в легализации миллиарда рублей Уголовное дело о легализации более миллиарда рублей возбуждено на Камчатке

Москва26 июн Вести.Уголовное дело в отношении четверых членов организованной преступной группы возбуждено в Камчатском крае. Их подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения, пишет "Коммерсант" со ссылкой на региональное управление СК.

По данным источников издания, это новое дело возникло в ходе расследования другого уголовного дела в отношении данных предпринимателей, у которых есть бизнес в ресурсоснабжающей сфере. Их обвиняли в крупном мошенничестве, они были арестованы.

По версии следствия, в период с января 2019 года по февраль 2025 года группа совершила хищения денежных средств путем обмана на сумму свыше 1 миллиарда рублей, которые поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей говорится в публикации

Отмечается, что новое уголовное дело было возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК управления МВД России по Камчатскому краю.

Правоохранители проводят следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления.