В Алтайском крае банда обнальщиков пойдет под суд Группа нелегальных банкиров предстанет перед судом в Алтайском крае

Москва17 июн Вести.В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) говорится в сообщении

По версии следствия, с декабря 2024 по май 2025 года фигуранты через подконтрольные компании, зарегистрированные на подставных лиц, занимались обналичиванием денежных средств. Доход от преступной деятельности превысил 11,6 миллиона рублей. Кроме того, они продавали подложные счета-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций.

За услугами к фигурантам обращались представители компаний, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Сумма фиктивной реализации составила более 4,2 миллиарда рублей. Полученный от этого доход превысил 13,8 миллиона.

В рамках расследования на имущество обвиняемых и их родственников, в том числе на 11 автомобилей и 44,4 миллиона рублей, был наложен арест.