Организатор схемы по обналичиванию 555 млн рублей пойдет под суд в Калининграде

Житель Калининграда пойдет под суд по делу об обналичивании полумиллиарда рублей Организатор схемы по обналичиванию 555 млн рублей пойдет под суд в Калининграде

Москва7 мая Вести.В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в обналичивании 555 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, начиная с 2017 года вплоть до 2021-го 31-летний фигурант в составе организованной группы, в которую входили 11 человек, создал около 100 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. Их услугами воспользовались не менее 10 предпринимателей.

Согласно криминальной схеме, нелегальные банкиры получали от клиентов денежные средства на счета своих фирм и проводили между ними переводы на основании фиктивных документов.

В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств за указанный период времени превысила 555 миллионов рублей говорится в сообщении

Организатор схемы получил более 64 миллионов рублей в качестве вознаграждения.

В отношении калининградца было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Свою вину фигурант полностью признал и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении остальных 10 фигурантов продолжается.