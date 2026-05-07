Москва7 маяВести.В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в обналичивании 555 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, начиная с 2017 года вплоть до 2021-го 31-летний фигурант в составе организованной группы, в которую входили 11 человек, создал около 100 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. Их услугами воспользовались не менее 10 предпринимателей.
Согласно криминальной схеме, нелегальные банкиры получали от клиентов денежные средства на счета своих фирм и проводили между ними переводы на основании фиктивных документов.
В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств за указанный период времени превысила 555 миллионов рублейговорится в сообщении
Организатор схемы получил более 64 миллионов рублей в качестве вознаграждения.
В отношении калининградца было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Свою вину фигурант полностью признал и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении остальных 10 фигурантов продолжается.