Десять калининградцев ответят в суде за незаконную банковскую деятельность В Калининграде банда нелегальных банкиров обналичила более 550 млн рублей

Москва15 июн Вести.В Калининградской области 10 местных жителей предстанут перед судом по делу о незаконной банковской деятельности, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2017-2021 годах участники организованной группы в возрасте от 30 до 60 лет открыли несколько сотен банковских счетов на подконтрольные компании и ИП. Они подыскали не менее 10 бизнесменов, которым требовалось обналичивание денежных средств.

Получая от клиентов денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм, обвиняемые осуществляли между ними денежные переводы на основании фиктивных документов о финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам уточнили в СК

Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 555 миллионов рублей. При этом в качестве вознаграждения они получили свыше 64 миллионов.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Отмечается, что уголовное дело в отношении еще одного участника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, находится на рассмотрении в суде.