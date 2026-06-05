Москва5 июнВести.В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении супружеской пары. Граждан обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.
О противоправной деятельности супругов стало известно в ходе расследования уголовных дел в отношении 14 граждан, сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Полицейские установили, что муж и жена 1980 и 1983 годов рождения, обладая информацией о потребности предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и госконтроля, организовали незаконную банковскую деятельностьговорится в сообщении
Кассовое обслуживание осуществлялось без лицензии и регистрации кредитной организации. При выдаче и приеме денежных средств злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций.
Доход от незаконной деятельности составил более 30 миллионов рублейуточнили в ведомстве
Уголовные дела будут рассмотрены в Калининском районном суде Челябинска.