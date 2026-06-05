В Челябинске будут судить семейную пару лжебанкиров, обогатившихся на 30 млн Семейную пару лжебанкиров осудят в Челябинской области

Москва5 июн Вести.В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении супружеской пары. Граждан обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

О противоправной деятельности супругов стало известно в ходе расследования уголовных дел в отношении 14 граждан, сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полицейские установили, что муж и жена 1980 и 1983 годов рождения, обладая информацией о потребности предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и госконтроля, организовали незаконную банковскую деятельность говорится в сообщении

Кассовое обслуживание осуществлялось без лицензии и регистрации кредитной организации. При выдаче и приеме денежных средств злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций.

Доход от незаконной деятельности составил более 30 миллионов рублей уточнили в ведомстве

Уголовные дела будут рассмотрены в Калининском районном суде Челябинска.