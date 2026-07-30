В Челябинске арбитражный управляющий пытался завладеть бриллиантами на 72 млн В Челябинске арбитражный управляющий пытался похитить 11 тыс. бриллиантов

Москва30 июл Вести.В Челябинске перед судом предстанет арбитражный управляющий, обвиняемый в покушении на мошенничество с бриллиантами на 72 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2025 года конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью решил завладеть драгоценными камнями, которые ранее были переданы в собственность государства.

Обвиняемый... сфабриковал документы об их наличии в собственности организации, внес ложные данные в систему контроля за оборотом драгоценных камней и подал в арбитражный суд иск об истребовании в конкурсную массу. Преступный умысел не доведен до конца, так как правоохранительные органы пресекли действия обвиняемого сказано в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств и покушении на мошенничество.

Отмечается, что более 11 тысяч бриллиантов стоимостью свыше 72 миллионов рублей были обращены в собственность государства и переданы в Госфонд России з-за отсутствия доказательств их легального происхождения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.