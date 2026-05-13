Таможенники нашли 330 бриллиантов в кармане джинсов у пассажира из Дубая Россиянин пытался провезти в кармане джинсов 330 бриллиантов на 4,7 млн рублей

Москва13 мая Вести.В аэропорту Шереметьево таможенники задержали прилетевшего из Дубая россиянина, который пытался незаконно ввезти 330 ограненных природных и синтетических алмазов. Мужчина спрятал их в кармане джинсов и прошел через зеленый коридор. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Мужчина принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинсов, надетых на нем говорится в публикации

Отмечается, что оперативная информация поступила таможенникам заранее. При досмотре ручной клади инспектор нашел восемь сертификатов Международного геммологического института, а затем мужчина сам достал из кармана четыре свертка с камнями. Экспертиза оценила их стоимость в 4,7 миллиона рублей.

Выяснилось, что ранее при вылете из России мужчина оформлял временный вывоз бриллиантового кольца-печатки, то есть знал порядок декларирования. На суде он признал вину, объяснив, что вез камни для изготовления личного браслета.

Суд назначил штраф в 150 тысяч рублей и постановил конфисковать все 330 бриллиантов в доход государства.