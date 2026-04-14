Житель Хабаровского края пытался перевезти золото и серебро в детской люльке

Москва14 апр Вести.В Хабаровске в суд направили материалы дела о незаконном хранении и транспортировке партии рассыпного золота и серебра, сообщается на портале "МВД медиа".

Обвиняемым по делу проходит 61-летний житель Николаевского района Хабаровского края. Общая стоимость драгоценных металлов составила примерно 34 млн рублей.

По ходатайству следователя на принадлежащий мужчине автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей был наложен арест сообщили в МВД

Пакеты с минеральным веществом у мужчины нашли в детской переносной люльке. Внутри – более 3 кг золота и примерно 400 г серебра. По версии обвиняемого, незаконную добычу он обнаружил в тайге по пути на рыбалку.

Мужчина на данный момент ожидает приговора суда под подпиской о невыезде.