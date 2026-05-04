В Якутии в собственность РФ вернули 11 кг золота по иску прокуратуры

В Якутии в собственность государства вернули почти 11 кг золота В Якутии в собственность РФ вернули 11 кг золота по иску прокуратуры

Москва4 мая Вести.После вмешательства прокуратуры в государственную собственность было передано почти 11 килограммов золота, находившихся во владении АО "Якутскгеология". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Надзорное ведомство при проверке соблюдения законодательства об обороте драгоценных металлов установило, что в рамках геологического изучения недр госпредприятиями СССР с 1940-х по 1990-е годы были получены золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонная коллекция золота весом более 10,7 килограммов. Драгметалл незаконно находился во владении "Якутскгеологии".

Золотосодержащие образцы первоначально относились к государственной собственности СССР, правопреемником которого в части федеральной собственности является Российская Федерация. Документы, подтверждающие переход права собственности на указанное имущество акционерному обществу, отсутствуют говорится в сообщении

Суд удовлетворил иск прокуратуры и вернул в собственность РФ образцы драгоценных металлов общим весом 10,7 килограммов.

Решение суда уже исполнено, добавили в прокуратуре.