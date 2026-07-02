В Якутии в доход государства обращены золотые изделия на 5 млн рублей Житель Якутии планировал продать 180 немаркированных украшений на 5 млн рублей

Москва2 июл Вести.Золотые немаркированные украшения общей стоимостью свыше 5 млн рублей обращены в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

Золотые немаркированные украшения в количестве 180 штук стоимостью более 5 млн рублей конфискованы и обращены в доход государства по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Хангаласского района, который незаконно их хранил в целях сбыта отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей.