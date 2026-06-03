Двое граждан КНР осуждены в Забайкалье за контрабанду золота на 9,8 млн рублей

Контрабандисты из КНР попытались вывезти из Забайкалья золото на 9,8 млн рублей Двое граждан КНР осуждены в Забайкалье за контрабанду золота на 9,8 млн рублей

Москва3 июн Вести.Забайкальский районный суд вынес приговор двум гражданам КНР, обвиняемым в контрабанде золота более чем на 9 млн рублей. Более 1 кг драгоценного металла они спрятали в слитки из свинца, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

По данным суда, один из злоумышленников передал другому семь слитков свинца с золотом внутри общей стоимостью в 9,8 млн рублей.

Соучастник спрятал слитки в кабине транспортного средства, после чего проследовал в пункт пропуска МАПП "Забайкальск" на выезд из РФ в КНР… иностранцы рассчитывали, что на слитки сотрудники пограничных и таможенных служб не обратят внимания. Однако сотрудники ПУ ФСБ по Забайкальскому краю их нашли и изъяли. По заключению эксперта, в слитках из свинца находилось более 1 кг золота отметили в пресс-центре

Решением суда контрабандисты получили 6 лет и 5 лет 9 месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.