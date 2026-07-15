Житель Благовещенска осужден за хранение и попытку пересылки золота Мужчина получил условный срок за попытку нелегально переправить золото на 55 млн

Москва15 июл Вести.В Благовещенске мужчина осужден за попытку переслать в Новосибирск три золотых слитка стоимостью 55 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.

В феврале возле экоотеля "Золотой дракон" О. Х. Мкртчян нашел в мусоре коробку, в которой он обнаружил три металлических слитка. Позже выяснилось, что это сплав драгоценных металлов общей массой 4 846,8 грамма, из которых 4 386,66 грамма — чистое золото. На тот момент стоимость изъятого золота превышала 54,9 млн рублей.

Мкртчян, не имея законных прав на золото, забрал его себе. Он спрятал слитки в подлокотнике машины, несколько дней хранил их там, перевозил по городу. Затем решил отправить посылку в Новосибирск говорится в сообщении

Золото он спрятал среди радиодеталей. В аэропорту Благовещенска при досмотре посылки слитки обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Благовещенский городской суд признал Мкртчяна виновным в совершении преступления и назначил наказание — 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Осужденный не имеет права менять место жительства без уведомления контролирующего органа и должен являться на регистрацию один раз в месяц.