Домодедовские таможенники изъяли у иностранца драгоценности на 2,5 млн

В Домодедове задержали иностранца, пытавшегося провезти драгоценности на 2,5 млн Домодедовские таможенники изъяли у иностранца драгоценности на 2,5 млн

Москва14 июл Вести.Домодедовские таможенники задержали в "зеленом" коридоре аэропорта иностранца, летевшего из Узбекистана, который пытался провезти в чемодане 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В багаже 54-летнего мужчины инспекторы обнаружили 32 камня зеленого цвета.

Еще 313 минералов различных форм, цветов и размеров иностранец достал из карманов джинсов вместе с металлической пластиной сказано в сообщении

Кроме того, мужчина пытался провести еще 101камень в zip-пакете в нижнем белье.

По данным экспертизы, пластина оказалась выполнена из серебра 960 пробы, а минералы - это изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты. Общая стоимость обнаруженного - 2,5 млн рублей.

Пассажир заявил, что не знал о необходимости заполнения таможенной декларации, а драгоценности нужны для его ювелирной фирмы в качестве образцов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.