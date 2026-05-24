В Дагестане у водителя грузовика с хурмой нашли ящик с духами

Москва24 мая Вести.В Дагестане суд постановил передать в собственность государства партию дорогой парфюмерии, которую пытался тайно провезти через российскую границу иностранный гражданин — духи спрятали в грузовике, с хурмой. Об этом сообщает РИА Новости.

Таможенники проверили фуру с помощью сканера и заметили в ящике под полуприцепом посторонний предмет. Когда ящик вскрыли, там оказалось 273 флакона духов разных брендов. Общий вес партии составил более 31 килограмма.

Вскрыв ящик, инспекторы обнаружили духи известных марок: Lanvin, Chanel, Burberry, Gucci, Giorgio Armani, Black Opium, Yves Saint Laurent, Xerjoff, Montale и других уточняется в сообщении

Специалисты оценили стоимость незадекларированного товара примерно в 314 тысяч рублей. Водитель признал, что не указал товар в таможенной декларации, — а это нарушение Таможенного кодекса ЕАЭС.

Поскольку мужчина нарушил закон впервые, суд ограничился конфискацией парфюмерии — дополнительного штрафа не назначили. Теперь духи стали федеральной собственностью.