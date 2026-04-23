Москва23 апрВести.Сотрудники таможни нашли крупную партию гашиша среди банок краски в грузовом автомобиле, приехавшем в Ленобласть из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Отмечается, что в шести банках были найдены 150 плиток темно-коричневого цвета.
Экспертиза подтвердила, что это партия гашиша весом 14,5 кг. Стоимость товара на «черном» рынке превышает 43,5 миллиона рублейговорится в сообщении
Оперативники установили личность одного из участников преступной группы. Им оказался 40-летний россиянин, действовавший по указанию куратора. Он должен был проконтролировать доставку запрещенных веществ для дальнейшей реализации в стране.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Фигуранту может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.