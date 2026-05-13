Контрабандист получил 16 лет за провоз 28 кг наркотиков в Калининград

Москва13 мая Вести.Суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков в Калининградскую область, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2025 года будущий фигурант расследования вместе с подельниками спрятал в обшивке багажника и салона легкового автомобиля более 28 кг гашиша, после чего въехал на территорию России.

При проведении таможенного досмотра и оперативно-розыскных мероприятий наркотическое средство было обнаружено и изъято говорится в заявлении на сайте прокуратуры Калининградской области

42-летнего мужчину обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Его признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, у контрабандиста конфисковали машину, телефон и деньги, полученные в качестве вознаграждения за совершение преступления.