Москва13 маяВести.Суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков в Калининградскую область, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В декабре 2025 года будущий фигурант расследования вместе с подельниками спрятал в обшивке багажника и салона легкового автомобиля более 28 кг гашиша, после чего въехал на территорию России.
При проведении таможенного досмотра и оперативно-розыскных мероприятий наркотическое средство было обнаружено и изъятоговорится в заявлении на сайте прокуратуры Калининградской области
42-летнего мужчину обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Его признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Кроме того, у контрабандиста конфисковали машину, телефон и деньги, полученные в качестве вознаграждения за совершение преступления.