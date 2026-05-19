Поляк пытался спрятать в нижнем белье Ким Кардашьян почти центнер кокаина Гражданин Польши прятал в нижнем белье Ким Кардашьян 90 кг кокаина

Москва19 мая Вести.Суд британского города Челмсфорд приговорил к 13 годам и 6 месяцам тюрьмы водителя грузовика, который пытался провезти в партии нижнего белья и одежды бренда Ким Кардашьян около 90 килограммов кокаина. Об этом сообщает агентство по борьбе с преступностью NCA.

Уточняется, что 40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель был задержан в порту города Эссекс, куда он прибыл из Нидерландов. Пограничники проверили грузовик на рентгене и обнаружили тайник с наркотиками, сделанный с задней двери грузовика.

Водитель грузовика был приговорен к тюремному заключению за контрабанду кокаина на сумму более 7 миллионов фунтов стерлингов (примерно 895 миллионов рублей. – Прим. ред.), спрятанного в грузовике, перевозившем партию нижнего белья и одежды Ким Кардашьян Skims говорится в сообщении агентства

Правоохранительные органы добавляют, что Конкель согласился перевезти наркотики за 4,5 тысячи евро. Запрещенное вещество спрятали в грузовике во время 16-минутной остановки по пути в Великобританию. Поставщики одежды к перевозке кокаина отношения не имеют.