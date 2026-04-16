У жителя Подмосковья изъяли партию кокаина на 70 млн рублей Полицейские изъяли в Солнечногорске 8 тысяч разовых доз кокаина

Москва16 апр Вести.Полицейские задержали жителя подмосковного Солнечногорска, который пытался организовать сбыт запрещенного вещества в столичном регионе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что всего из незаконного оборота было изъято 4 килограмма кокаина, то есть около восьми тысяч разовых доз.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что фигурант в течение нескольких месяцев выполнял указания анонимного куратора, с которым общался через мессенджер, и исполнял функцию сбытчика в одном из наркомагазинов в теневом сегменте интернета.

Стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке оценивается в 70 млн рублей говорится в сообщении Ирины Волк в мессенджере MAX

Кроме того, в жилом доме злоумышленника в Солнечногорске полицейские обнаружили схожий с огнестрельным оружием предмет, а также патроны. Изъятое было направлено на экспертизу.