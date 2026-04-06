В Коломне ликвидирована нарколаборатория, изъято более 13 кг запрещенных веществ

Москва6 апр Вести.В Коломне сотрудники полиции задержали 22-летнего москвича и его 19-летнюю сожительницу по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Подробности сообщает канал подмосковной полиции в MAX.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице молодого человека в состоянии опьянения, от которого исходил сильный химический запах.

В ходе беседы с полицейскими он неожиданно рассказал, что производит запрещенные вещества в собственном дачном доме, расположенном в округе приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

По указанному задержанным адресу прибыла следственно-оперативная группа. В доме оперативники обнаружили нарколабораторию, а также свертки с порошкообразным веществом и емкости с химической жидкостью.

Экспертиза показала, что изъятый порошок массой более 13 кг содержит производное наркотического средства.

Выяснилось, что подозреваемый нашел предложение о производстве запрещенных средств в мессенджере, в сентябре 2025 года купил дачный участок и привлек знакомую к преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.