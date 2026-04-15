В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте наркотиков и хранении оружия

Мужчину из Подмосковья задержали за сбыт наркотиков и незаконное хранение оружия В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте наркотиков и хранении оружия

Москва15 апр Вести.Жителя Химок задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков. Об этом стало известно из сообщения ГУ МВД России по Подмосковью в MAX.

По данным ведомства, 34-летний мужчина сделал на даче теплицу для выращивания конопли.

Злоумышленник оборудовал на своем дачном участке в сарае теплицу для выращивания конопли. Для этого он смонтировал системы вытяжки, вентиляции и искусственного освещения говорится в сообщении

При осмотре дома и хозпостройки полицейские обнаружили и изъяли 18 кустов с корневой системой, коробку с высушенными растениями весом около килограмма, семь емкостей с веществом растительного происхождения, весы и девять свертков с неизвестным содержимым. Также правоохранители забрали предмет, похожий на пистолет, и 37 патронов к нему.

Позже выяснилось, что в одной из емкостей был гашиш, а изъятый ствол был пистолетом, который переделали кустарным способом в нарезное огнестрельное оружие. Патроны предназначались для него и были признаны пригодными для стрельбы.

Сам задержанный рассказал, что выращивал наркосодержащие растения с декабря 2025 года. Его заключили под стражу, возбуждены уголовные дела по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч.1 ст. 222 УК РФ.