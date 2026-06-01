Москва1 июн Вести.В Московской области произошло задержание жителя Одинцовского городского округа, выращивавшего коноплю в своем доме. Возбуждены уголовные дела, сообщает полиция региона.

Задержание произошло в деревне Белозерово. В доме у мужчины были обнаружены 143 горшка с саженцами и взрослыми растениями, а также пакет с листьями и стеблями, электронные весы, измельчитель, вакуумный упаковщик и упаковочный материал.

Задержанный отметил, что выращивал растение для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 УК РФ сказано в материале

Фигурант заключен под стражу.