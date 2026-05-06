Жителя Подмосковья задержали за выращивание конопли в своем доме

В Подмосковье мужчина выращивал коноплю для личного пользования Жителя Подмосковья задержали за выращивание конопли в своем доме

Москва6 мая Вести.В муниципальном образовании Шаховская Московской области полиция задержала местного жителя, в доме которого были найдены банки с марихуаной. 34-летний мужчина подозревается в хранении наркотиков. Об этом сообщает в MAX полиция Подмосковья.

При осмотре дачного дома злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли 13 стеклянных банок и пластиковый контейнер с растительной массой, а также оборудование для культивации… рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Экспертиза показала, что в банках содержится наркотическое вещество каннабис (марихуана) общей массой более полукилограмма. По словам задержанного, он начал выращивать коноплю в прошлом году для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.