Полицейские выявили у жителя Уссурийска наркосодержащие растения в палисаднике

Житель Приморья выращивал в палисаднике частного дома коноплю Полицейские выявили у жителя Уссурийска наркосодержащие растения в палисаднике

Москва5 июл Вести.Полицеские установили причастность к незаконному обороту наркотиков ранее судимого 54-летнего жителя Уссурийска, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, по месту жительства подозреваемого на придомовой территории частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли части наркосодержащих растений. Экспертиза показала, что это конопля массой 140 граммов. Мужчина признался, что хранил ее для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков отмечается в сообщении

Граждан призывают сообщать информацию о фактах незаконного культивирования мака и конопли в полицию.