В Приморье полицейские изъяли у женщины 109 кустов культивированной конопли

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Приморье за выращивание конопли В Приморье полицейские изъяли у женщины 109 кустов культивированной конопли

Москва24 июн Вести.Сотрудники полиции на приусадебном участке 32-летней жительницы в Хоррольского района Приморского края обнаружили и изъяли 109 кустов конопли с признаками культивации, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что на протяжении нескольких лет употребляет наркотики. Весной на своем приусадебном участке посеяла семена конопли. Когда растения взошли, ухаживала за ними для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере наркотических растений отмечается в сообщении

Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.