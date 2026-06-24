Москва24 июнВести.Сотрудники полиции на приусадебном участке 32-летней жительницы в Хоррольского района Приморского края обнаружили и изъяли 109 кустов конопли с признаками культивации, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что на протяжении нескольких лет употребляет наркотики. Весной на своем приусадебном участке посеяла семена конопли. Когда растения взошли, ухаживала за ними для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере наркотических растенийотмечается в сообщении
Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.