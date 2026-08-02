Более тысячи кустов конопли выращивала в огороде жительница Приморья Полиция Приморья изъяла у местной жительницы 1146 культивируемых кустов конопли

Москва2 авг Вести.Свыше тысячи кустов конопли с признаками культивирования изъяли полицейские у 58-летней жительницы села Ракитное Дальнереченского муниципального округа, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Растения обнаружили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков на приусадебном участке частного дома женщины.

Проведя криминалистическое исследование, эксперты установили, что изъятое является наркосодержащим растением — коноплей (рода Cannabis), общей массой 1235 г написали в ведомстве

В отношении хозяйки участка возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.