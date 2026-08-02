Москва2 авгВести.Свыше тысячи кустов конопли с признаками культивирования изъяли полицейские у 58-летней жительницы села Ракитное Дальнереченского муниципального округа, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Растения обнаружили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков на приусадебном участке частного дома женщины.
Проведя криминалистическое исследование, эксперты установили, что изъятое является наркосодержащим растением — коноплей (рода Cannabis), общей массой 1235 гнаписали в ведомстве
В отношении хозяйки участка возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.