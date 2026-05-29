За компрессы из марихуаны жительнице Кубани грозит до 10 лет тюрьмы Жительнице Кубани могут дать 10 лет за компрессы из марихуаны

Москва29 мая Вести.47-летняя жительница поселка Восточный в Белореченском районе Краснодарского края хранила в подвале около 1,3 килограмма наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Женщина вырастила на своем приусадебном участке коноплю, изготовила марихуану и хранила ее в стеклянных банках. Наркотики изъяли правоохранители.

Со слов женщины, запрещенное вещество она использовала исключительно в медицинских целях для компрессов от боли в суставах отмечается в сообщении

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.