Москва29 маяВести.47-летняя жительница поселка Восточный в Белореченском районе Краснодарского края хранила в подвале около 1,3 килограмма наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.
Женщина вырастила на своем приусадебном участке коноплю, изготовила марихуану и хранила ее в стеклянных банках. Наркотики изъяли правоохранители.
Со слов женщины, запрещенное вещество она использовала исключительно в медицинских целях для компрессов от боли в суставахотмечается в сообщении
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.