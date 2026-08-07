МВД: за хранение наркотиков жительнице Приморья грозит до 10 лет лишения свободы

Задержана хранившая крупную партию наркотиков жительница Владивостока МВД: за хранение наркотиков жительнице Приморья грозит до 10 лет лишения свободы

Москва7 авг Вести.Полицейские во Владивостоке задержали 32-летнюю местную жительницу, хранившую партию наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В ее квартире оперативники обнаружили и изъяли медицинские шприцы с веществом, предположительно наркотического происхождения, а также смесь табака с предположительно наркотическим средством. Экспертиза установила, что злоумышленница хранила 37 граммов гашишного масла, смесь табака с гашишным маслом массой 0,79 грамм, 3 грамма марихуаны и сильнодействующее вещество с содержанием прегабалина массой 0,2 грамма. По словам женщины, приобретала она наркотики для себя.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанная находилась в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в квартире были двое детей, ее племянники. Они находились у тети, пока мама была в больнице. Дети изъяты.

За незаконное хранение наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет отмечается в сообщении

На подозреваемую составлены административные протоколы.