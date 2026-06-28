До 20 лет лишения свободы грозит жительнице Приморья за сбыт героина

В Приморье полицейские задержали сбытчицу героина До 20 лет лишения свободы грозит жительнице Приморья за сбыт героина

Москва28 июн Вести.В ЗАТО Фокино Приморского края полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении героина бесконтактным способом, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Женщина ранее привлекалась к ответственности за распространение и употребление запрещенных веществ. В ходе осмотра ее квартиры было обнаружено вещество в пакете. Экспертиза показала, что это героин массой 11,5 г.

Возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков в крупном размере. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет отмечается в сообщении

На период следствия фигурантку заключили под стражу. Расследование продолжается.