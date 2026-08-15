Москва15 авгВести.Жительница Находки предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Из материалов уголовного дела следует, что 38-летняя местная жительница, не имевшая легальных источников дохода, в составе группы лиц занималась приобретением и сбытом наркотических средств (масло каннабиса). Сотрудники полиции задержали подозреваемую после совершения одной из сделок. У покупателя изъято 1,04 грамма масла каннабиса, по месту жительства злоумышленницы - еще 39,87 грамм запрещенного веществаотметили в ведомстве
Женщина полностью признала вину, пояснив, что на преступление пошла из-за проблем с деньгами.
Также возбуждены и выделены в отдельные производства уголовные дела в отношении других участников преступной группы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.