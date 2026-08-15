Находчанка пойдет под суд за попытку сбыта свыше 40 грамм масла каннабиса

Жительница Находки предстанет перед судом за наркоторговлю Находчанка пойдет под суд за попытку сбыта свыше 40 грамм масла каннабиса

Москва15 авг Вести.Жительница Находки предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Из материалов уголовного дела следует, что 38-летняя местная жительница, не имевшая легальных источников дохода, в составе группы лиц занималась приобретением и сбытом наркотических средств (масло каннабиса). Сотрудники полиции задержали подозреваемую после совершения одной из сделок. У покупателя изъято 1,04 грамма масла каннабиса, по месту жительства злоумышленницы - еще 39,87 грамм запрещенного вещества отметили в ведомстве

Женщина полностью признала вину, пояснив, что на преступление пошла из-за проблем с деньгами.

Также возбуждены и выделены в отдельные производства уголовные дела в отношении других участников преступной группы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.