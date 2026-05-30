Перед судом предстанет автоугонщица из Находки До 5 лет лишения свободы грозит автоугонщице из Приморья

Москва30 мая Вести.Следователем полиции направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы Находки в автоугоне, сообщается в MAX-канале управления МВД по Приморскому краю.

Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что у него пропала иномарка, припаркованая у дома. Мужчина рассказал, что до этого дома выпивал со знакомыми. Ночью он проснулся от стука в дверь. Открыв ее, он увидел незнакомую женщину, которая сказала, что пришла за забатым телефоном своей подруги. Вместе с телефоном незнакомка захватила и ключи от автомобиля. Наутро мужчина, выйдя на балкон, обнаружил пропажу машины и обратился в полицию.

Подозреваемая в угоне 31-летняя ранее судимая местная жительница дала признательные показания. Она рассказала, что похищать чужое не хотела. Просто взяла ключи, села руль и направилась кататься по Находке. Потом, не рассчитав габариты, задела другой автомобиль. Испугавшись, скрылась с места ДТП, бросив автомобиль.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантке предстоит возместить материальный ущерб владельцам транспортных средств.