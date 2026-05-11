Москва11 маяВести.Полиция Владивостока начала проверку после сообщения о возгорании двух автомобилей. Об этом управление МВД России по Приморскому краю написало в MAX.
В полицию обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что пламя со вспыхнувшего заброшенного автомобиля перекинулось на ее машину, стоявшую рядом. К месту происшествия сразу направили следственно-оперативную группу, сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи.
По факту возгорания проводится проверкаговорится в сообщении МВД
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.