Полиция начала проверку по факту возгорания двух машин во Владивостоке

Москва11 мая Вести.Полиция Владивостока начала проверку после сообщения о возгорании двух автомобилей. Об этом управление МВД России по Приморскому краю написало в MAX.

В полицию обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что пламя со вспыхнувшего заброшенного автомобиля перекинулось на ее машину, стоявшую рядом. К месту происшествия сразу направили следственно-оперативную группу, сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.