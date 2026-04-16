Москва16 апрВести.Установление причин пожара в торговых рядах на территории рынка во Владивостоке поставила на контроль прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморского края в Telegram-канале.
Возгорание на рынке, расположенном на Пихтовой улице, возникло утром в четверг, 16 апреля.
Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. Не останутся без внимания ведомства вопросы законности размещения торговых павильоновотметили в пресс-службе
Там также отметили, что по результатам проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.