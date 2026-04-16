Пожарные тушат возгорание на рынке Владивостока на площади 500 "квадратов"

В Приморье пожарные ликвидируют возгорание торговых павильонов Пожарные тушат возгорание на рынке Владивостока на площади 500 "квадратов"

Москва16 апр Вести.Пожарные ликвидируют возгорание торговых павильонов во Владивостоке на улице Пихтовой, площадь горения составила около 500 квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

На момент прибытия пожарных горело несколько торговых павильонов, шел густой черный дым.

Открытое горение ликвидировано на площади около 500 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций отмечается в сообщении

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пламени задействованы семь единиц техники и 30 человек личного состава.