Пожарные ликвидируют возгорание торговых павильонов во Владивостоке на улице Пихтовой, площадь горения составила около 500 квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
На момент прибытия пожарных горело несколько торговых павильонов, шел густой черный дым.
Открытое горение ликвидировано на площади около 500 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкцийотмечается в сообщении
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пламени задействованы семь единиц техники и 30 человек личного состава.