38-летний житель Находки попал в реанимацию в результате ДТП

Москва12 апр Вести.В Находке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, при котором серьезно пострадал пешеход. Подробности сообщает полиция Приморья в MAX.

В ночь на 12 апреля в районе 143 км автодороги Артем – Находка - порт Восточный 24-летняя девушка за рулем "Дайхатсу Мира" наехала на мужчину, находившегося на проезжей части Северного проспекта.

В результате 38-летний пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию говорится в сообщении

На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Автомобилистка водит машину с 2022 года, состояние опьянения не зафикисровано.

По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы.