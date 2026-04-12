В Находке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, при котором серьезно пострадал пешеход. Подробности сообщает полиция Приморья в MAX.
В ночь на 12 апреля в районе 143 км автодороги Артем – Находка - порт Восточный 24-летняя девушка за рулем "Дайхатсу Мира" наехала на мужчину, находившегося на проезжей части Северного проспекта.
В результате 38-летний пешеход получил травмы и был доставлен в реанимациюговорится в сообщении
На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Автомобилистка водит машину с 2022 года, состояние опьянения не зафикисровано.
По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы.