Водитель, не уступившая скорой в Приморье, получила два года колонии

Москва15 мая Вести.Жительница Находки получила два года колонии-поселения за то, что не пропустила скорую помощь с включенной сиреной и проблесковым маячком. Автомобили столкнулись, в результате чего пациент, находящийся в карете СМП, получил травмы и скончался в больнице, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 1 января 2025 года в районе дома №110 по Пограничной улице.

… осужденная, управляя легковым автомобилем, не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, который следовал через перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения тяжелые травмы получил находящийся в салоне спецтранспорта пациент, который от полученных повреждений скончался в медучреждении написали в пресс-службе

Водителю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишение прав на тот же срок. Отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком 14 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал компенсацию за моральный вред в размере 1 млн рублей.