Москва4 июнВести.В Приморском крае полицейские Уссурийска задержали жительницу Сахалинской области, планировавшую сбыть наркотики путем оборудования тайников, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД края.
Установлено, что в районе улицы Московской полицейские задержали 47-летнюю жительницу Сахалинской области, попытавшуюся незаконно сбыть наркотики путем размещения тайников-закладок. При ней обнаружен прозрачный пакет с веществом белого цвета. Анализ показал, что это наркотик массой около 50 граммов. Задержанная дала признательные показания.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. За них предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 летотмечается в сообщении
Подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.