Жительнице Сахалина грозит до 20 лет лишения свободы за наркоторговлю В Приморье пресекли незаконный оборот наркотиков бесконтактным способом

Москва4 июн Вести.В Приморском крае полицейские Уссурийска задержали жительницу Сахалинской области, планировавшую сбыть наркотики путем оборудования тайников, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что в районе улицы Московской полицейские задержали 47-летнюю жительницу Сахалинской области, попытавшуюся незаконно сбыть наркотики путем размещения тайников-закладок. При ней обнаружен прозрачный пакет с веществом белого цвета. Анализ показал, что это наркотик массой около 50 граммов. Задержанная дала признательные показания.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. За них предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет отмечается в сообщении

Подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.