За попытку сбыта наркотиков жительница Самарской области приговорена к 10 годам

Самарская жительница приговорена к 10 годам колонии за попытку сбыта наркотиков За попытку сбыта наркотиков жительница Самарской области приговорена к 10 годам

Москва7 июн Вести.В Новокуйбышевске вынесен приговор местной жительнице по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области в MAX.

30‑летняя гражданка была задержана полицейскими по подозрению в совершении противоправных действий.

Женщина при личном досмотре добровольно выдала 10 свертков с порошком, а в ее квартире нашли еще 21 сверток говорится в сообщении

Обвиняемая призналась, что приобрела наркотики (31,6 г) в Самаре через тайник‑закладку и намеревалась сбыть их в родном городе. Суд приговорил ее к 10 годам колонии.