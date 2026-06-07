Москва7 июнВести.В Новокуйбышевске вынесен приговор местной жительнице по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области в MAX.
30‑летняя гражданка была задержана полицейскими по подозрению в совершении противоправных действий.
Женщина при личном досмотре добровольно выдала 10 свертков с порошком, а в ее квартире нашли еще 21 свертокговорится в сообщении
Обвиняемая призналась, что приобрела наркотики (31,6 г) в Самаре через тайник‑закладку и намеревалась сбыть их в родном городе. Суд приговорил ее к 10 годам колонии.