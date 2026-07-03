Жительница Иркутска осуждена на 10 лет за сбыт героина

В Иркутске после отсрочки наказания вынесен приговор сбытчице героина Жительница Иркутска осуждена на 10 лет за сбыт героина

Москва3 июл Вести.В Иркутске суд вынес приговор в отношении 28-летней сбытчицы героина. Ранее она получила отсрочку приговора из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области в MAX.

Женщина признана виновной по статьям о незаконном сбыте наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима.

Как установило следствие, в июле 2025 года женщина, купив около 0,2 гр героина, продала его покупателю за 1,5 тысячи рублей.

Спустя два месяца злоумышленница вновь приобрела партию героина массой около 30 граммов сообщили в пресс-службе ведомства

Наркотик она хранила дома, планируя сбыть, но была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Выяснилось, что мае 2025 года гражданка уже была осуждена за незаконный сбыт наркотиков. Суд назначил ей восемь лет лишения свободы, но предоставил отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Подсудимая полностью признала свою вину.