Москва8 июнВести.Жительница Новосибирской области обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет, у нее изъяли более 11 кг запрещенного зелья, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Установлено, что обвиняемая получала информацию о месте нахождения оптовых "закладок" с наркотиками, извлекала их из тайников, фасовала и делала новые, хранила наркотики в своей квартире.
Из незаконного оборота изъято более 11,6 кг наркотиковотмечается в сообщении
Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд.