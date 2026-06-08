Жительница Новосибирской области предстанет перед судом за наркоторговлю Более 11 кг наркотиков изъяли у жительницы Новосибирской области

Москва8 июн Вести.Жительница Новосибирской области обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет, у нее изъяли более 11 кг запрещенного зелья, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что обвиняемая получала информацию о месте нахождения оптовых "закладок" с наркотиками, извлекала их из тайников, фасовала и делала новые, хранила наркотики в своей квартире.

Из незаконного оборота изъято более 11,6 кг наркотиков отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд.