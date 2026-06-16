Москва16 июнВести.В Ставропольском крае 18-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом прокуратура региона сообщает в MAX.
По материалам следствия, в феврале 2026 года обвиняемая вместе со своей 14-летней знакомой договорилась с неустановленным лицом о сбыте запрещенных веществ на территории Советского округа.
Получив от сообщника координаты тайника-закладки, они извлекли из него 11 свертков с наркотическим средством общей массой около 10 граммговорится в сообщении
Разместив наркотики в тайниках на территории города Зеленокумска, девушки отправили куратору фотоснимки с координатами закладок.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы. В отдельное производство выделены материалы в отношении несовершеннолетней соучастницы.