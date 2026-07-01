Ранее судимый приморец задержан при передаче 14 г гашишного масла

Житель Уссурийска задержан по подозрению в сбыте наркотиков Ранее судимый приморец задержан при передаче 14 г гашишного масла

Москва1 июл Вести.Сотрудники полиции Владивостока задержали 44-летнего ранее судимого жителя Уссурийска по подозрению в сбыте наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что … гражданин осуществил передачу фасовочного пакета, в котором находилось 2 медицинских шприца, наполненных жидкостью темного цвета. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, изъятое является наркотическим веществом – гашишным маслом (маслом каннабиса) массой 14 г отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Фигурант заключен под стражу.