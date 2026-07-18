Москва18 июлВести.Житель Владивостока предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц в крупном размере, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
По данным следствия, 30-летний фигурант через интернет нашел партнеров для сбыта наркотиков. В его обязанности входило забирать из тайников оптовые партии синтетических наркотиков, фасовать и раскладывать "закладки" в тайники во Владивостоке для последующей продажи. Обвиняемый сотрудничал с нелегальным интернет-магазином в одном из мессенджеров. Получив координаты и забрав партию зелья, расфасовывал наркотики дома для продажи.
Наркозакладчика задержали. У него были изъяты синтетические наркотики массой более 90 граммов. На время следствия его заключили под стражуотмечается в сообщении
Уголовное дело направлено в суд. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.