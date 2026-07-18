До 15 лет тюрьмы грозит наркозакладчику, которого будут судить во Владивостоке

Во Владивостоке перед судом предстанет наркозакладчик До 15 лет тюрьмы грозит наркозакладчику, которого будут судить во Владивостоке

Москва18 июл Вести.Житель Владивостока предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц в крупном размере, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным следствия, 30-летний фигурант через интернет нашел партнеров для сбыта наркотиков. В его обязанности входило забирать из тайников оптовые партии синтетических наркотиков, фасовать и раскладывать "закладки" в тайники во Владивостоке для последующей продажи. Обвиняемый сотрудничал с нелегальным интернет-магазином в одном из мессенджеров. Получив координаты и забрав партию зелья, расфасовывал наркотики дома для продажи.

Наркозакладчика задержали. У него были изъяты синтетические наркотики массой более 90 граммов. На время следствия его заключили под стражу отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в суд. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.