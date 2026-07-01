Суд на Камчатке дал москвичу 5 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков

Москвича осудили за сбыт наркотиков в особо крупном размере на Камчатке Суд на Камчатке дал москвичу 5 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков

Москва1 июл Вести.На Камчатке осужден 38-летний житель Москвы за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале суда Петропавловска-Камчатского.

Установлено, что в марте 2025 года подсудимый в Подмосковье устроился "курьером" (закладчиком) в интернет-магазин. А 29 июля 2025 года вместе с еще одним членом преступной группы прибыл на Камчатку. Мужчины расфасовали наркотики в 162 свертка, для их продажи были оборудованы 19 тайников. Они планировали продать мефедрон общей массой 591,11 граммов. Полиция пресекла преступление, задержала наркоторговцев и изъяла зелье.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 5 годам исправительной колонии строгого режима и конфисковал в доход государства 1171755 рублей. отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.