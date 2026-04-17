Жителю Подмосковья грозит пожизненный срок за сбыт 6,5 кг "синтетики" на Кубани

Москва17 апр Вести.Жителю Московской области грозит пожизненное заключение за сбыт 6,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.

Установлено, что работу наркокурьера 41-летнему мужчине предложили неизвестные в одном из мессенджеров в августе 2025 года.

Он выезжал в лес, находил тайники со свертками наркотиков, а после бесконтактно сбывал их в Хабаровске, Краснодарском и Ставропольском крае сказано в сообщении

В апреле текущего года правоохранители изъяли более 6,5 кг "синтетики".

Наркосбытчику предъявлено обвинение, он заключен под стражу.