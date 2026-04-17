Жителю Московской области грозит пожизненное заключение за сбыт 6,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.
Установлено, что работу наркокурьера 41-летнему мужчине предложили неизвестные в одном из мессенджеров в августе 2025 года.
Он выезжал в лес, находил тайники со свертками наркотиков, а после бесконтактно сбывал их в Хабаровске, Краснодарском и Ставропольском краесказано в сообщении
В апреле текущего года правоохранители изъяли более 6,5 кг "синтетики".
Наркосбытчику предъявлено обвинение, он заключен под стражу.