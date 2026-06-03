Почти 6 лет колонии получил наркоторговец в Хакасии Суд приговорил в Хакасии наркоторговца к 5 годам 10 месяцам колонии

Москва3 июн Вести.Суд приговорил 28-летнего жителя Республики Тыва к 5 годам 10 месяцам колонии строгого режима за покушение на сбыт и незаконное хранение наркотиков, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев в колонии строгого режима отмечается в сообщении

Установлено, что в ноябре 2025 года подсудимый с сообщниками через интернет приобрел свыше 100 граммов гашиша, который должен нужно было распространить на территории Абакана. После размещения в тайниках части наркотиков он был задержан полицейскими. В ходе досмотра у осужденного также был обнаружен еще и свыше 2 грамма метилэфедрона, который он хранил для личного потребления.