Суд отказал наркоторговцу на Камчатке в смягчении приговора Осужденному наркоторговцу на Камчатке не удалось убедить суд смягчить приговор

Москва19 июн Вести.Елизовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, ему было отказано в смягчении приговора, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Суд установил, что фигурант ради "легкого" заработка решил сбыть почти 5 грамм гашишного масла через знакомую. "Сделка" не состоялась. Мужчина был задержан. Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Не согласившись с решением инстанции, адвокаты просили суд переквалифицировать действия их подзащитного на более мягкую статью и снизить назначенное наказание.

Судебная коллегия сочла доводы апеллянтов неубедительными, оставив судебное решение без изменения отмечается в сообщении

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.