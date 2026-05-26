Москва26 маяВести.Московский районный суд Калининграда осудил гражданина Литовской Республики за покушение на сбыт партии гашиша весом более 70 килограммов, сообщает Калининградский областной суд в мессенджере MAX.
Как установил суд, в январе 53-летний подсудимый и неизвестный человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за границей РФ договорились о приобретении гашиша, чтобы затем привезти его Калининград и там продать.
Неизвестный приобрел 70 032,5 грамма гашиша, другой участник преступной группы привез наркотик из Польши в Калининград через таможенный пост МАПП "Мамоново-2". Ж. должен был встретиться с ним и забрать гашиш, чтобы организовать хранение и сбыт.
Однако сотрудники УФСБ России по Калининградской области и областной таможни обнаружили и изъяли спрятанный в автомобиле наркотик, а вместо него подложили муляж. При попытке забрать "гашиш" Ж. был задержан.
Приговором Московского районного суда Ж. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режимаговорится в публикации
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд счел это смягчающими обстоятельствами, равно как и наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, а также помощь престарелым родителям.