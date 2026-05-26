Гражданин Литвы осужден в Калининграде за сбыт более 70 кг гашиша

Москва26 мая Вести.Московский районный суд Калининграда осудил гражданина Литовской Республики за покушение на сбыт партии гашиша весом более 70 килограммов, сообщает Калининградский областной суд в мессенджере MAX.

Как установил суд, в январе 53-летний подсудимый и неизвестный человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за границей РФ договорились о приобретении гашиша, чтобы затем привезти его Калининград и там продать.

Неизвестный приобрел 70 032,5 грамма гашиша, другой участник преступной группы привез наркотик из Польши в Калининград через таможенный пост МАПП "Мамоново-2". Ж. должен был встретиться с ним и забрать гашиш, чтобы организовать хранение и сбыт.

Однако сотрудники УФСБ России по Калининградской области и областной таможни обнаружили и изъяли спрятанный в автомобиле наркотик, а вместо него подложили муляж. При попытке забрать "гашиш" Ж. был задержан.

Приговором Московского районного суда Ж. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима говорится в публикации

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд счел это смягчающими обстоятельствами, равно как и наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, а также помощь престарелым родителям.