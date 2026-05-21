Жителя Калининградской области приговорили к 12 годам за госизмену

В Калининградской области мужчина осужден за госизмену Жителя Калининградской области приговорили к 12 годам за госизмену

Москва21 мая Вести.Житель города Гурьевска Калининградской области приговорен к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с иностранной организацией, действующей против безопасности России, сообщает прокуратура Калининградской области.

Мужчина сотрудничал с этой организацией с августа 2023 года. Он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывами вступать в ряды иностранного формирования.

Кроме того, подсудимый вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и сообщал полученные сведения представителям иностранной организации уточняется в сообщении прокуратуры

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.