Москва21 маяВести.Житель города Гурьевска Калининградской области приговорен к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с иностранной организацией, действующей против безопасности России, сообщает прокуратура Калининградской области.
Мужчина сотрудничал с этой организацией с августа 2023 года. Он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывами вступать в ряды иностранного формирования.
Кроме того, подсудимый вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и сообщал полученные сведения представителям иностранной организацииуточняется в сообщении прокуратуры
Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.